Экзотический гость: в Пенсильвании на заснеженной дороге появился верблюд (видео)
19:53, 16 ноября 2018Спасение видов
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Водитель вытащил животное из фургона на улицу, чтобы его быстрее заметили полицейские и забрали в теплое место.
Верблюд застрял в пробке / скриншот видео ТСН
В Пенсильвании на дороге местные заметили верблюда. Сотни людей повыкладывали видео, на котором животное стоит на обочине дороги, привязанное к машине.
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Как говорится в сюжете ТСН, верблюд по имени Эйнштейн ехал на Запад к центру искусства в американском штате Пенсильвания. Однако, из-за непогоды на дороге образовались пробки и его решили вернуть в зоопарк.
Водитель вытащил животное из фургона на улицу, чтобы его быстрее заметили полицейские и забрали в теплое место. В конце концов, верблюд таки доехал до своего дома и с ним все в порядке.
В Пенсильвании на дороге местные заметили верблюда
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