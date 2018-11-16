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Экзотический гость: в Пенсильвании на заснеженной дороге появился верблюд (видео)

19:53, 16 ноября 2018
Спасение видов
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Верблюд застрял в пробке / скриншот видео ТСН

В Пенсильвании на дороге местные заметили верблюда. Сотни людей повыкладывали видео, на котором животное стоит на обочине дороги, привязанное к машине.

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Как говорится в сюжете ТСН, верблюд по имени Эйнштейн ехал на Запад к центру искусства в американском штате Пенсильвания. Однако, из-за непогоды на дороге образовались пробки и его решили вернуть в зоопарк.

Водитель вытащил животное из фургона на улицу, чтобы его быстрее заметили полицейские и забрали в теплое место. В конце концов, верблюд таки доехал до своего дома и с ним все в порядке.

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Теги: #США#верблюд