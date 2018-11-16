В зоопарк Мариуполя привезли белых тигрят и семью гамадрилов (фото)

Бенгальских тигров по всему миру осталось около 130 штук, для Украины белые тигры - достаточно редкое явление.

В зоопарк Мариуполя из Одессы привезли пару белых тигрят и семью гамадрилов - маму с детенышем.

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Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

По словам директора зоопарка, депутата городского совета Савелия Вашуры, бенгальских тигров по всему миру осталось около 130 штук. Для Украины тигры-альбиносы – это достаточно редкое явление. В Мариуполь приехали мальчик и девочка. Им пока не дали имен, их подбирают сотрудники зоопарка.

Другие новоселы - самка гамадрила и ее детеныш, - быстро адаптировалась на новом месте. С первых же минут обезьяна брала из рук сотрудников зоопарка лакомства для себя и маленького павиана. Самку в парке уже ждет жених – гамадрил по кличке Рома.