В Харькове несколько человек спасали котов (видео)
13:09, 15 ноября 2018Спасение видов
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В подвал котов загнала собака.
Иллюстрация \ REUTERS
В Харькове на улице Бучмы, 32 коты застряли в щели в подвале дома.
Об этом сообщили активисты группы "Спасение животных".
В подвал котов загнала собака. Когда собака убежала, коты не смогли самостоятельно выбраться из укрытия.
Одного кота вытащили местные жители до прибытия спасателей. Втого удалось вызволить только с помощью специалистов.
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