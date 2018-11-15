В Харькове несколько человек спасали котов (видео)

В подвал котов загнала собака.

В Харькове на улице Бучмы, 32 коты застряли в щели в подвале дома.

Об этом сообщили активисты группы "Спасение животных".

В подвал котов загнала собака. Когда собака убежала, коты не смогли самостоятельно выбраться из укрытия.

Одного кота вытащили местные жители до прибытия спасателей. Втого удалось вызволить только с помощью специалистов.