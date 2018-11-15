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В Харькове несколько человек спасали котов (видео)

13:09, 15 ноября 2018
Спасение видов
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Иллюстрация \ REUTERS

Об этом сообщили активисты группы "Спасение животных".

В подвал котов загнала собака. Когда собака убежала, коты не смогли самостоятельно выбраться из укрытия.

Одного кота вытащили местные жители до прибытия спасателей. Втого удалось вызволить только с помощью специалистов.

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Теги: #Харьков#коты