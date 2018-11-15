На Днестровском лимане задержали браконьеров, наловивших 4 тонны карпов (фото)
10:11, 15 ноября 2018Спасение видов
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Всю рыбу при задержании изъяла полиция.
На Днестровском лимане задержали браконьеров / фото od.gp.gov.ua
Правоохранители Одесской области обнаружили в Белгород-Днестровском районе группу браконьеров, которая занималась незаконным выловом рыбы буквально в промышленных масштабах.
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С помощью больших рыболовных сетей, действуя без разрешений, злоумышленники выловили из Днестра почти 4 тонны карпов и карасей разного размера. Всю рыбу при задержании изъяла полиция, ее передадут на реализацию в счет государства.
Браконьерам инкриминируется преступление по ст.249 УК, в скором времени будет оглашено подозрение.
Злоумышленники выловили из Днестра почти 4 тонны карпов и карасей / фото od.gp.gov.ua
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