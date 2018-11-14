В столичном зоопарке показали, как встретили первый снег его жители (фото)

На фотографиях во время снегопада изображены тигр, олени и лама.

В Киевском зоопарке показали, как встречают первый снег в столице его жители.

Соответствующие фото животных столичный зоопарк разместил на своей странице в Facebook в среду, 14 ноября.

На фотографиях во время снегопада изображены тигр, олени, лама и местная флора.

Читайте такжеЗабава для пушистых: обитатели китайского зоопарка порадовались первым снегопадам (видео)

Напомним, 14 ноября Киев и область замело первым снегом. Столицу сковали 10-бальные пробки. На улицы города вышли десятки единиц снегоуборочной техники и коммунальщики. Впрочем, с утра из-за ухудшения погодных условий и снегопада в столице произошло полтысячи аварий.