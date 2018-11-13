Известный французский кутюрье заявил об отказе от меха в своих коллекциях (видео)
11:23, 13 ноября 2018Спасение видов
71 0
Кутюрье говорит, что сейчас уже есть достаточного других способов согреться.
Однако откажется ли он от использования кожи, кутюрье не уточнил \ фото УНИАН
Кутюрье Жан Поль Готье пообещал не использовать натуральный мех в новых коллекциях.
Читайте такжеМодный дом Versace отказывается от использования натурального меха
Кутюрье говорит, что сейчас уже есть достаточного других способов согреться. И уверен, на его творчестве это никак не скажется.
Ранее Готье в своих коллекциях часто использовал натуральный мех и кожу. Однако откажется ли он от использования кожи, кутурье не уточнил.
Кутюр’є Жан Поль Готьє пообіцяв не використовувати натуральне хутро в нових колекціях
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter