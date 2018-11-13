цей матеріал доступний українською

Известный французский кутюрье заявил об отказе от меха в своих коллекциях (видео)

11:23, 13 ноября 2018
Спасение видов
71 0
Однако откажется ли он от использования кожи, кутюрье не уточнил \ фото УНИАН

Читайте такжеМодный дом Versace отказывается от использования натурального меха

Кутюрье говорит, что сейчас уже есть достаточного других способов согреться. И уверен, на его творчестве это никак не скажется.

Ранее Готье в своих коллекциях часто использовал натуральный мех и кожу. Однако откажется ли он от использования кожи, кутурье не уточнил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модельер#меховые изделия