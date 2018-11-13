Известный французский кутюрье заявил об отказе от меха в своих коллекциях (видео)

Кутюрье говорит, что сейчас уже есть достаточного других способов согреться.

Кутюрье Жан Поль Готье пообещал не использовать натуральный мех в новых коллекциях. Читайте такжеМодный дом Versace отказывается от использования натурального меха Кутюрье говорит, что сейчас уже есть достаточного других способов согреться. И уверен, на его творчестве это никак не скажется. Ранее Готье в своих коллекциях часто использовал натуральный мех и кожу. Однако откажется ли он от использования кожи, кутурье не уточнил.

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