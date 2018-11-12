Китай передумал разрешать торговлю рогами носорогов и костями тигров

Хотя использование продуктов из костей и других частей тела тигров в китайской медицине официально запрещено, эти продукты все равно поступают на рынок с легальных коммерческих тигриных ферм.

Китайские власти приостановили решение о разрешении использовать рога носорогов и кости тигров в научных, медицинских и культурных целях, принятое в октябре этого года.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Reuters, причины такой приостановки неизвестны, но октябрьские заявления вызвали многочисленные протесты экологических активистов.

Порошки из костей тигра и рога носорога ценятся в традиционной китайской медицине, несмотря на отсутствие доказательств их эффективности в борьбе с какими бы то ни было недугами. И тиграм, и большинству видов носорогов угрожает вымирание: во всем мире численность первых оценивается в три тысячи, вторых - примерно в 30 тысяч.

Октябрьское решение Государственного совета КНР предполагало, что общий запрет на торговлю рогами и костями и продуктами из них, действующий с 1993 года, не будет распространяться на научные исследования, в том числе для сбора генетического материала, а также на медицинские исследования и лечение в больницах под контролем квалифицированных врачей.

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Reuters передает, что китайское государственное агентство "Синьхуа" опубликовало заявление исполнительного заместителя секретаря Госсовета Сюэдуна Дина. По словам Дина, реализация мер, принятых в октябре, "приостановлена после [их] изучения".

Дин не объяснил причин такого решения и не уточнил, идет ли речь о полном отказе от послаблений, но подчеркнул, что сейчас запрет 1993 года продолжает действовать в полной мере.

Reuters отмечает, что хотя использование продуктов из костей и других частей тела тигров в китайской медицине официально запрещено, эти продукты все равно поступают на рынок с легальных коммерческих тигриных ферм.

По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), на китайских фермах выращиваются более 6,5 тысячи тигров, что больше общей популяции этого вида в дикой природе.