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В Италии нашли новый подход для вскармливания буйволов (видео)

13:23, 12 ноября 2018
Спасение видов
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Для буйолів есть специальные зоны где они могут полежать и отдохнуть \ УНИАН

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Итальянцы говорят, все это для изготовления самой вкусной в мире моцареллы, передает ТСН.

Душевые для животных также доступны в любое время суток. Для буйволов есть специальные зоны, где они могут полежать и отдохнуть.

Буйволиц кормят только органической травой и дают только натуральные витамины. Фермеры только жалеют, что буйволы проводят на свежем воздухе всего по два часа в сутки, из-за отсутствия полей.

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Теги: #Италия#буйвол