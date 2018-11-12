В Италии нашли новый подход для вскармливания буйволов (видео)
13:23, 12 ноября 2018Спасение видов
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Буйволиц кормят только органической травой и дают только натуральные витамины.
Для буйолів есть специальные зоны где они могут полежать и отдохнуть \ УНИАН
Под музыку Моцарта и на мягких матрасах. Обычную ферму на VIP-вариант для животных переоформили неспроста.
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Итальянцы говорят, все это для изготовления самой вкусной в мире моцареллы, передает ТСН.
Душевые для животных также доступны в любое время суток. Для буйволов есть специальные зоны, где они могут полежать и отдохнуть.
Буйволиц кормят только органической травой и дают только натуральные витамины. Фермеры только жалеют, что буйволы проводят на свежем воздухе всего по два часа в сутки, из-за отсутствия полей.
В Италии нашли новый подход для вскармливания буйволов
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