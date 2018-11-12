Стало известно об условиях содержания многострадальных овец в Одессе (видео)

В эко-комплексе рассказали об условиях содержания овец, которых морили голодом на границе.

Многострадальные черноморские овцы, которых две недели морили голодом в закрытых контейнерах в Черноморском портовом терминале, а потом забрали на утилизацию в Тульчин, накануне вернулись в Одессу.

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В течение месяца животные будут находиться на карантине, а потом часть искалеченных овец заберут в столицу на реабилитацию. Диета и тепло, которых не хватало овцам в Тульчине, их ждут на эко-ферме. Овец перегоняют в боксы, где даже зимой температура +15.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в Одесскую область из Винницкой доставили спасенных овец, которые две недели пробыли в грузовике без еды и воды в порту «Черноморск», а затем были направлены в Тульчинский филиал госпредприятия «Укрветсанзавод», где их планировали утилизировать.