В Одесскую область доставили спасенных овец, которые 2 недели пробыли в грузовике без еды и воды в порту «Черноморск» (фото, видео)

По прибытии в воскресенье в Одесскую область выяснилось, что погибло еще несколько животных, которые были ослаблены.

Сегодня в Одесскую область из Винницкой области доставили спасенных овец, которые две недели пробыли в грузовике без еды и воды в порту «Черноморск», а потом были направлены в Тульчинский филиал госпредприятия «Укрветсанзавод», где их планировали утилизировать.

Об этом сообщила общественная зоозащитная организация AnimalSOSOdessa.

В частности, спецавтомобиль с животными выехал из Винницкой области накануне, а сегодня утром прибыл в Беляевский район Одесской области. Отмечается, что после процедуры растаможивания, осуществленной в Винницкой области, живых оставалось 225 из 316, которых изначально в начале октября экспортировали в Турцию, откуда их возвратили в Украину (в морской порт «Черноморск»).

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По прибытии в воскресенье в Одесскую область выяснилось, что погибло еще несколько животных, которые были ослаблены.

Сейчас завершаются необходимые процедуры, овец размещают в двух специальных ангарах на карантин. Затем их планируется разместить на экоферме.

Как сообщал УНИАН, 6 октября из Украины в Турцию отправили груз с более 300 овцами, а уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возврата груза с овцами.

Животные в грузовике в ненадлежащих условиях стояли в морском порту «Черноморск» в Одесской области около двух недель. Многие овцы были в тяжелом состоянии, некоторые умерли. Днем 27 октября животных вывезли из порта для сортировки и отгрузки.

После протестов активистов и зоозащитников овец привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования.

5 ноября в Госпродпотребслужбе заявили, что, по предварительным результатам исследований, опасных инфекционных болезней у овец не выявлено. 6 ноября волонтеры заявили, что намерены в Одесской области создать экоферму для выживших овец.

Одесская полиция открыла два уголовных производства по факту ненадлежащего содержанияживотных в порту «Черноморск».

9 ноября было осуществлено растаможивание овец.