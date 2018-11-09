Госпотребслужба начала растаможивание овец, которые 2 недели пробыли в грузовике без еды и воды

От представителя собственника овец через «единое окно» зарегистрировано заявление о выдаче Госпотребслужбе ветеринарных документов на растаможивание.

Сегодня Госпотребслужба начала оформление документов на растаможивание овец, которые две недели пробыли в грузовике без еды и воды в порту «Черноморск», а потом были направлены в Винницкую область, где их планировали утилизировать. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В частности, 9 ноября от представителя собственника овец, которые были возвращены турецкой стороной и сейчас содержатся на территории Тульчинского филиала госпредприятия «Укрветсанзавод», через «единое окно» зарегистрировано заявление о выдаче Госпотребслужбе ветеринарных документов на растаможивание.

«Специалисты Юго-Западной региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте начали процедуру оформления документов», - сообщили в пресс-службе.

Согласно заявке владельца, после растаможки овец планируют разместить на карантинную площадку, которая находится в Одесской области.

Отмечается, что этот вопрос поднимался сегодня на встрече первого заместителя главы Госпотребслужбы Андрея Жука с зоозащитниками, которых он заверил в максимальном содействии в рамках законодательства. По его словам, в ведомстве проводится внутренняя проверка относительно ситуации с возвращением овец в порт «Черноморск», для чего создана рабочая группа. Она проверит соблюдение законодательства Украины при проведении карантина, перевозке, содержанию и оформлении документов на овец, предназначенных изначально для экспорта в Турцию.

Как сообщал УНИАН, 6 октября из Украины в Турцию отправили груз с более 300 овцами, а уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возврата груза с овцами.

Животные в грузовике в ненадлежащих условиях стояли в морском порту «Черноморск» в Одесской области около двух недель. Многие овцы были в тяжелом состоянии, некоторые умерли. Днем 27 октября животных вывезли из порта для сортировки и отгрузки.

После протестов активистов и зоозащитников овец привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования.

5 ноября в Госпродпотребслужбе заявили, что, по предварительным результатам исследований, опасных инфекционных болезней у овец не выявлено. 6 ноября волонтеры заявили, что намерены в Одесской области создать экоферму для выживших овец.

Одесская полиция открыла два уголовных производства по факту ненадлежащего содержания животных в порту «Черноморск».