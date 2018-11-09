На Житомирщине супруги-пенсионеры приютили двух осиротевших бельчат (видео)

Маму бельчат сбила машина, когда они только родились, поэтому семья взялась выхаживать малышей.

Чета пенсионеров с Житомирщины приютили у себя двух бельчат, которые к осени подросли и теперь сами ждут пополнения.

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Как говорится в сюжете ТСН, весной на шелковице возле дома пенсионеров поселилась белка, однако впоследствии ее нашли на дороге мертвой – вероятно, сбила машина. В дупле остались двое бельчат – маленьких и хиленьких. Дочь хозяев стала выкармливать малышей: поила молоком со шприца каждые два часа, даже ночью.

Назвали животных Чипом и Дейлой. Теперь мальчик приходит в дом только поесть, а сам живет на дереве рядом с домом, а вот девочка постоянно возвращается после прогулок в дом. Дейла оказалась ручной и очень игривой, постоянно прыгает по комнате и уже успела уничтожить все комнатные цветы.

Хозяйка уже привыкла к бельчатам и никому не хочет их отдавать, хотя некоторые люди уже предлагали ей за ручную белку даже теленка. Тем временем в семье уже ждут пополнения – Дейла скоро должна сама родить бельчат.

Вообще в селе очень много белок, но они дикие и обычно приносят людям только вред. Люди жалуются, что игривые зверьки уничтожают весь урожай орехов и фруктов на местных деревьях.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине спасли раненого аиста, который застрял на крыше дома.