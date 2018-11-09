В Одессе по тротуару гулял одинокий львенок (видео)

Малыша обнаружили возле одного из жилых комплексов в Аркадии.

В одесской Аркадии возле жилого комплекса «Девятая жемчужина» местные жители обнаружили маленького львенка, который один находился на тротуаре.

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Соответствующее видео опубликовала в Facebook Марина Колосова.

Малыш был один, его хозяев рядом не наблюдалось. На видео видно, что львенок напуган.

Пользователи в комментариях указывают, что он живет в одной из квартир жилкомплекса. Как животное оказалось на улице и где были его хозяева, пока выяснить не удалось.