Забава для пушистых: обитатели китайского зоопарка порадовались первым снегопадам (видео)

В национальном парке заснеженные деревья облюбовали золотистые обезьяны.

В китайском зоопарке показали, как животные радуются первым снегопадам.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В национальном парке заснеженные деревья облюбовали золотистые обезьяны. Обедают яблоками и прыгают теперь на белых полянах.

Морозная погода по душе пришлась еще одному жителю - большой панде. Холода медведь не боится, гребет снег лапами и катится с заснеженных склонов.