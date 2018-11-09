Забава для пушистых: обитатели китайского зоопарка порадовались первым снегопадам (видео)
10:37, 09 ноября 2018Спасение видов
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В национальном парке заснеженные деревья облюбовали золотистые обезьяны.
В китайском зоопарке показали, как животные радуются первым снегопадам.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В национальном парке заснеженные деревья облюбовали золотистые обезьяны. Обедают яблоками и прыгают теперь на белых полянах.
Морозная погода по душе пришлась еще одному жителю - большой панде. Холода медведь не боится, гребет снег лапами и катится с заснеженных склонов.
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