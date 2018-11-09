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Забава для пушистых: обитатели китайского зоопарка порадовались первым снегопадам (видео)

10:37, 09 ноября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В национальном парке заснеженные деревья облюбовали золотистые обезьяны. Обедают яблоками и прыгают теперь на белых полянах.

Морозная погода по душе пришлась еще одному жителю - большой панде. Холода медведь не боится, гребет снег лапами и катится с заснеженных склонов.

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Теги: #снег#Китай#зоопарк