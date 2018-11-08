На Днепропетровщине коп спас щенка, который имел мизерные шансы на жизнь (видео)

Несколько месяцев коп выхаживал щенка, которого хозяин избил и выбросил с третьего этажа.

Зоозащитник в погонах. На Днепропетровщине коп спас щенка, который по прогнозам врачей имел мизерные шансы на жизнь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Летом пьяный пенсионер выбросил 2-месячного щенка с балкона третьего этажа, а потом еще и избил ногами. С переломанным бедром щенок выл улице, люди вызвали полицию.

58 - летнего хозяина правоохранители задержали. Впоследствии суд приговорил его к трем годам условного наказания.

Щенка несколько месяцев, словно ребенка, выхаживал полицейский, который приезжал на вызов. Он забрал щенка домой и, несмотря на неутешительные прогнозы ветеринаров, самостоятельно делал ему уколы. Наконец, Герда выздоровела. От бывших травм она немного хромает, но своего спасителя обожает.