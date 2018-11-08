Столичным котам построили коммуналку за 20 тысяч гривень (видео)
11:08, 08 ноября 2018Спасение видов
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Домик для котов, которые обитают в их дворе, построили жители одного из спальных районов столицы.
Жители многоэтажки построили для котов домик за 19 тысяч гривень.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Домик для котов, которые обитают в их дворе, построили жители одного из спальных районов столицы.
Конструировали кошачью коммуналку специалисты, она обошлась в 19 тысяч гривень. Не хоромы, зато с подогревом, чтобы усачи не мерзли зимой.
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