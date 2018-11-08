Столичным котам построили коммуналку за 20 тысяч гривень (видео)

Домик для котов, которые обитают в их дворе, построили жители одного из спальных районов столицы.

Жители многоэтажки построили для котов домик за 19 тысяч гривень. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Стамбуле кошка приняла участие в модном показе (видео) Домик для котов, которые обитают в их дворе, построили жители одного из спальных районов столицы. Конструировали кошачью коммуналку специалисты, она обошлась в 19 тысяч гривень. Не хоромы, зато с подогревом, чтобы усачи не мерзли зимой.

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