Популяция северного гладкого кита в Атлантике резко снижается из-за деятельности человека

Раньше популяция северных гладких китов исчислялась десятками тысяч. Сегодня эта цифра колеблется в районе 450 особей.

Находящиеся под угрозой исчезновения самки северного гладкого кита тратят месяцы, а порой даже годы, пытаясь высвободиться из рыболовных сетей, поэтому энергии для спаривания и кормления телят у них практически не остается.

Исследование проводила группа ученых из Научного центра северо-восточного рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований в Массачусетсе под руководством Питера Коркерона. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science, передает Naked Science.

Согласно их данным, стремление избежать столкновения с человеческим присутствием в море серьезно подорвало процесс восстановления этих млекопитающих после того, как деятельность китобоев почти истребила их.

Раньше популяция северных гладких китов исчислялась десятками тысяч. Сегодня эта цифра колеблется в районе 450 особей, причем после медленного роста (начиная с 1990 года) в 2010-м было вновь зафиксировано снижение их количества. Более того, ученые подчеркивают, что сокращается именно популяция среди самок. С 1970 по 2009 год 80 процентов из 122 зафиксированных смертей в Северной Атлантике были связаны с объектами или деятельностью человека, так как уже более полувека на эти виды не ведется охота.

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В ходе исследования ученые сравнили рождаемость северных гладких китов с южными - их сородичами из Южного полушария, популяция которых насчитывает около 15 тысяч особей и которые менее подвержены влиянию человеческой деятельности. Данные, собранные за последние три десятилетия, позволили подсчитать количество телят, рожденных в разных подгруппах на обоих полюсах.

Как и предполагалось, три группы южных китов - у берегов востока Южной Америки, Южной Африки и юго-запада Австралии - производили потомство в два раза быстрее, чем их северные родственники. По словам ученых, именно деятельность человека в водах Северной Атлантики сказывается на плохом здоровье самок китов и их телят. Главной вероятной проблемой являются «призрачные сети» - растягивающиеся сети орудий для ловли животных, которые часто изготавливаются из крепких и долговечных синтетических волокон. Для южных гладких китов такой проблемы не существует.

Известно, что более 80 процентов всех северных гладких китов попадают в сеть хотя бы один раз, более половины были там два или более раз. По словам ученых, киты могут путаться в сетях достаточно долго - от нескольких месяцев до нескольких лет, а восстановление после высвобождения может занять столько же времени.

Ранее УНИАН сообщал, что шум кораблей, гидролокаторов подводных лодок, работающих ветрогенераторов имеет особенное влияние на жизнь морских животных, использующих звуки для коммуникаций и ориентации. Предполагается, что именно он может приводить к выбрасыванию на берег китов и дельфинов, "сбивая" работу их систем эхолокации.