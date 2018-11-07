В Харьковском аэропорту уже несколько дней живет брошенная хозяевами кошка (фото)

Животное бросили в аэропорту 3 ноября, оно ждет возвращения хозяев.

В Харьковском аэропорту уже несколько дней живет кошка, которую при отлете бросили хозяева.

Об этом в Facebook сообщает неравнодушный очевидец Анна Гладкова.

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«Эта брошенная хозяевами-путешественниками малышка с 3.11.18 живет под Харьковским аэропортом. Сегодня я списывалась с представителем аэропорта. Бедная девочка до сих пор там... Заходит поспать и ждет хозяев! Ее хозяин или хозяйка (я сдерживаю себя от проклятий в их адрес) бросили ее и улетели. На сколько? Безвозвратно или нет? Неизвестно!», – отметила она.

Автор публикации призвала кого-нибудь спасти кошку. Она напомнила, что прошлой зимой в аэропорту в Жулянах был подобный случай. Тогда ситуация получила огласку в СМИ, и животное в тот же день обрело новый дом.

Напомним, в январе прошлого года в аэропорту "Киев" горе-хозяйка бросила на произвол судьбы кошку, которую хотела провезти без документов. За 10 минут для кошки нашли нового хозяина с помощью соцсетей.