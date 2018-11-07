В парке животных под Киевом показали новорожденную экзотическую кинкажу (видео)

Хотя животное похожена обезьянку, на самом деле оно является родственником енотов.

В парке животных под Киевом показали удивительную зверушку - новорожденную экзотическую кинкажу Майю.

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Как говорится в сюжете ТСН, хотя животное похоже на обезьянку, на самом деле оно является родственником енотов.

И хотя это хищное плотоядное животное, больше оно любит фрукты и мед - у него такой длинный язычок, что может доставать цветочный нектар.

В Латинской Америке кинкажу нередко держат дома вместо кошек.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке под Киевом показали рожденных летом животных - альпаку, обезьянку и капибару.