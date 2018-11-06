В Сингапуре птице-носорогу пересадили напечатанный на 3D-принтере клюв (видео)
22:00, 06 ноября 2018Спасение видов
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Сотрудники парка, где живет птица Джерри, обратились к ветеринарам и инженерам.
В Сингапуре врачи и инженеры спасли птицу-носорога. Пернатый имел широкую рану на клюве, его сразу отправили на обследование и подтвердили диагноз - рак.
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Сотрудники парка, где живет птица Джерри, обратились к ветеринарам и инженерам. Те два месяца ломали голову над ЗD-протезом для птицы. И наконец подарили ему новый клюв.
Как сообщал УНИАН, ранее в США собаке напечатали протезы передних лап на 3D-принтере.
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