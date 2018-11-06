Возле озера в Тернополе нашли мертвыми сотню птиц (фото)

На отрезке протяженностью 150 метров нашли около сотни погибших птиц.

Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста, нашли погибших озерных чаек.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скала" Андрей Обьещик, пишет "Новости ТТБ".

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На отрезке протяженностью 150 метров нашли около сотни погибших птиц. Причина гибели птиц пока неизвестна.

Отметим, что это уже далеко не первый случай масої гибели птиц на озерах области за последнее время.