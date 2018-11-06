В Одесской области создадут экофермы для овец, которые две недели пробыли в грузовике без еды и воды (видео)

В настоящее время из 300 овец живы 236. Экофермы создадут за счет меценатов.

В Одесской области намерены создать экоферму для овец, которые 2 недели пробыли в грузовике без еды и воды в морском порту «Черноморск», а потом были направлены в Винницкую область, где их планировали утилизировать.

Читайте такжеГоспродпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных после скандала с "замурованными" овцами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 5 ноября на совместной пресс-конференции заявили волонтеры. По словам зоозащитницы Юлии Игнатенко, спасением отары занимаются одесские, киевские и винницкие волонтеры, а также на волонтерской основе – ветеринарные врачи. Из отары, которая изначально насчитывала более 300 особей, при доставке в Тульчин, в обустроенный на территории утильзавода загон, были живы 259, а в настоящее время – только 236.

Как пояснила Игнатенко, животные были истощены, обезвожены, и, несмотря на усиленное лечение, еще часть погибла после прибытия в Винницкую область.

По словам главы комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Одесского городского совета Олега Этнаровича, для спасения вышивших овец планируется создать экологическую ферму. Он подчеркнул, что речь не идет о бюджетных деньгах, средства выделят меценаты.

По его словам, участок под ферму находится на 16-м км Киевской трассы. На данной территории имеется ангар, место для выпаса овец, развитая инфраструктура, парк.

Как отметила адвокат Жанна Потапова, в настоящее время владелицей овец остается Елена Севинч – директор предприятия «Украниксар» (Днепропетровская область), с которой уже заключен предварительный договор о передаче животных в Одесскую область. Адвокат также добавила, что успех проекта во многом зависит от участия Госпотребслужбы. В настоящее время ведомство настаивает на проведении дополнительных анализов, на которые необходимо 187 тыс. грн.

«Хотя есть международные сертификаты, согласно которым овцы здоровы, и нет необходимости в проведении дополнительных исследований, Госпотребслужба настаивает на дополнительном сборе документов. Мы надеемся, что чиновники не будут препятствовать выводу овец из таможенного режима», - сказала Потапова.

Как уточнила волонтер Виктория Казаченко, глава Госпотребслужбы Владимир Лапа заявил, что стоимость исследований (187 тыс. грн) обязан оплатить владелец животных.

«Если же средств на это не будет, овцы перейдут в собственность государства и их дальнейшая судьба – под вопросом», - подчеркнула Казаченко.

Как сообщал УНИАН, 6 октября из Украины в Турцию отправили груз с более 300 овцами, а уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возврата груза с овцами.

Животные в грузовике в ненадлежащих условиях стояли в морском порту «Черноморск» в Одесской области около двух недель. Многие овцы были в тяжелом состоянии, некоторые умерли. Днем 27 октября животных вывезли из порта для сортировки и отгрузки.

После протестов активистов и зоозащитников овец привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования.

5 ноября в Госпродпотребслужбе заявили, что, по предварительным результатам исследований, опасных инфекционных болезней у овец не выявлено.

Одесская полиция открыла два уголовных производства по факту ненадлежащего содержания животных в порту «Черноморск».