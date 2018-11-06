Одесский зоопарк пополнится новым питомцем

Для самки американского бизона уже подыскали вольер.

Администрация КУ «Одесский зоопарк» приобрела питомца, рост которого достигает 2 м, а вес превышает одну тонну.

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Как сообщает «Пушкинская», в скором времени в одном из вольеров зверинца появится самка американского бизона, которую купили за 84 тыс. грн у компании «Эко – хаус» из Киевской области.

Для новой жительницы зоопарка уже есть вольер, но нет компании – первое время самка будет жить в одиночестве. Сначала она должна привыкнуть к новому месту, а потом можно искать и пару.

Отметим, что руководство зверинца планирует подыскать самца и в будущем, разводить бизонов – эти животные жили здесь еще 25 лет назад.