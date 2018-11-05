В Британии дикий лебедь привык к человеку и отказался возвращаться в стаю

Лебеденка с двумя ранами на шее работник местной гавани нашел в траве, когда птице был только один день от роду.

В прибрежном городке Сент-Айвс на юго-западе Великобритании лебедь не смог найти общий язык со своими собратьями после того, как его приручил местный житель, сообщает Metro.

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Как рассказали в Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), лебедь по кличке Сидни (Sidney) затосковал по своему бывшему хозяину Робу Адамсону (Rob Adamson), который вернул его в естественные условия.

Члены организации попросили мужчину забрать птицу обратно. «Это стало замечательным концом нашей с ним истории», — отметил Адамсон.

Лебеденка с двумя ранами на шее работник местной гавани нашел в траве, когда птице был только один день от роду. 39-летний Адамсон забрал его к себе и в течение семи недель ухаживал за птенцом, кормил его специальной едой.

Как рассказал Адамсон, Сидни спал с ним в одной кровати и даже подружился с чихуахуа Софи (Sophie).