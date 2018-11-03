"Война не убьет добро" - украинский военный спас дельфина на Херсонщине (видео)

Известно, что детеныша дельфина выбросило на берег в Херсонской области.

В сети набирает популярности видео, на котором украинский военный спасает от гибели детеныша дельфина.

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Животное выбросило на мелководье, однако его спасли. Соответствующий ролик распространили в Facebook-сообществе "Возвращайся живым".

На кадрах видно, как военный берет дельфина и отпускает в открытое море.

"Плыви-плыви, малыш", - говорит он вслед маленькому дельфину.

Известно, что детеныша дельфина выбросило на берег на Херсонщине.

В сети поступок военного вызвал немалое восхищение. Люди отмечают, что война не способна убить добро, которое есть в человеческом сердце.

"Это прекрасно. Молодец. Война никогда не убьет добро, любовь и украинскую душу", "Плыви, малыш! Удачи тебе! И не забывай, на каком берегу тебе дали "вторую" жизнь! Маме тоже расскажи", – пишут в комментариях к видео.