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"Война не убьет добро" - украинский военный спас дельфина на Херсонщине (видео)

21:18, 03 ноября 2018
Спасение видов
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На кадрах видно, как военный берет дельфина и отпускает в открытое море \ скриншот видео ТСН

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Животное выбросило на мелководье, однако его спасли. Соответствующий ролик распространили в Facebook-сообществе "Возвращайся живым".

На кадрах видно, как военный берет дельфина и отпускает в открытое море.

"Плыви-плыви, малыш", - говорит он вслед маленькому дельфину.

Известно, что детеныша дельфина выбросило на берег на Херсонщине.

В сети поступок военного вызвал немалое восхищение. Люди отмечают, что война не способна убить добро, которое есть в человеческом сердце.

"Это прекрасно. Молодец. Война никогда не убьет добро, любовь и украинскую душу", "Плыви, малыш! Удачи тебе! И не забывай, на каком берегу тебе дали "вторую" жизнь! Маме тоже расскажи", – пишут в комментариях к видео.

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Теги: #военный#дельфины