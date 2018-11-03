WWF назвал животных, которые могут скоро исчезнуть с лица Земли (видео)

Ученые считают, что нужны срочные меры для того, чтобы спасти популяции вымирающих диких животных.

Многие виды, такие как речная горилла или черный носорог, находятся под угрозой исчезновения. Они насчитывают всего по несколько тысяч особей.

Читайте такжеЗа последние 40 лет люди уничтожили 60% животных на Земле - WWF

Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF). В нем говорится, что человечество за последние полвека уничтожило 60% всех диких животных. Авторы доклада уверяют, что это связано с ростом потребления ресурсов, бесконтрольной охотой и уничтожением среды обитания животных, передает Би-би-си.

Ученые считают, что нужны срочные меры для того, чтобы спасти популяции вымирающих диких животных. В частности, они говорят о том, что на пользу природе пойдет сокращение потребления мяса.

Китайская исполинская саламандра - на сегодняшний день это самое крупное земноводное в природе. Но из-за того что люди массово охотятся на нее, этот вид находится под угрозой исчезновения.

Амурский леопард - самое редкое животное из семейста кошачьих. Он живет на Дальнем Востоке и в природе осталось всего 84 особи. Охотники особо высоко ценят шкуры этих животных.

Черных носорогов на земле осталось всего 5 тыс. На черном рынке спросом пользуются их рога.

Калимантанский орангутанг обитает в тропических лесах Индонезии. В юго-восточной Азии их осталось всего около полторы тысячи. Их количество сократилось из-за уничтожения среды их обитания.

Речных горилл в дикой природе осталось 200-300. Последние представители вида живут в Камеруне и Нигерии. Но люди стремительно уничтожают места их обитания.

Суматранский слон исчезает из-за вырубки лесов в местах его обитания. Их осталось меньше 3 тыс.