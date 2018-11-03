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WWF назвал животных, которые могут скоро исчезнуть с лица Земли (видео)

14:56, 03 ноября 2018
Спасение видов
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Китайская исполинская саламандра - на сегодняшний день это самое крупное земноводное в природе \ wildfrontier.ru

Многие виды, такие как речная горилла или черный носорог, находятся под угрозой исчезновения. Они насчитывают всего по несколько тысяч особей. 

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Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF). В нем говорится, что человечество за последние полвека уничтожило 60% всех диких животных. Авторы доклада уверяют, что это связано с ростом потребления ресурсов, бесконтрольной охотой и уничтожением среды обитания животных, передает Би-би-си.

Ученые считают, что нужны срочные меры для того, чтобы спасти популяции вымирающих диких животных. В частности, они говорят о том, что на пользу природе пойдет сокращение потребления мяса.

Китайская исполинская саламандра - на сегодняшний день это самое крупное земноводное в природе. Но из-за того что люди массово охотятся на нее,  этот вид находится под угрозой исчезновения. 

Амурский леопард - самое редкое животное из семейста кошачьих. Он живет на Дальнем Востоке и в природе осталось всего 84 особи. Охотники особо высоко ценят шкуры этих животных.

Черных носорогов на земле осталось всего 5 тыс. На черном рынке спросом пользуются их рога. 

Калимантанский орангутанг обитает в тропических лесах Индонезии. В юго-восточной Азии их осталось всего около полторы тысячи. Их количество сократилось из-за уничтожения среды их обитания. 

Речных горилл в дикой природе осталось 200-300. Последние представители вида живут в Камеруне и Нигерии. Но люди стремительно уничтожают места их обитания.

Суматранский слон исчезает из-за вырубки лесов в местах его обитания. Их осталось меньше 3 тыс. 

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Теги: #животные#вымирание