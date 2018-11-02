В Одессе будут судить подозреваемого в жестоком обращении с животными

Мужчина брал животных у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания, а на самом деле издевался над ними.

В Одессе прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении 37-летнего подозреваемого в жестоком обращении с животными, задержанного в начале августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры №1 направили соответствующее производство в Киевский районный суд города

По данным следствия, житель Одессы издевался над котятами, которые по его просьбе в течение нескольких месяцев приносила домой женщина, с которой он проживал в одной квартире.

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«Все это, по данным следствия, происходило на глазах ребенка. Котят женщина брала у волонтеров, находя объявления в социальных сетях, где для котят искали ответственных хозяев», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей без возможности внесения залога. Решение об избрании меры пресечения оставлено в силе судом апелляционной инстанции.

«Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и умышленное убийство», - подчеркнули в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Киевского отдела полиции по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-служба Киевского райсуда, обвинительный акт в отношении вышеназванного мужчины поступил 1 ноября.

Отмечается, что автоматизированной системой документооборота определен состав суда – производство будет рассматривать Геннадий Войтов. Подготовительное судебное заседание запланировано на 5 ноября.

В суде добавили, что, по данным следствия, дома подозреваемый, получая «болезненное самоудовлетворение», мучил животных, избивая их и подвергая воздействию термических факторов.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Киевский районный суд Одессы арестовал Максима Литвина, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Мужчина брал их у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания, а на самом деле издевался над животными.

Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил несколько десятков животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка.

Из-за вышеназванной семьи волонтеры проводили акции протеста, в частности, возле здания Главного управления Нацполиции в Одесской области.