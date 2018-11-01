Уникальный случай: в одесском биопарке у пары жирафов родился малыш (видео)
18:57, 01 ноября 2018Спасение видов
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В биопарке рассказывают, что детеныш жирафа очень любознательный.
Ему всего два дня, а он уже весом и ростом с человека. В одесском биопарке у пары жирафов Яси и Василия родился сыночек.
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Это уникальный случай не только для Одессы, но и для всего юга Украины: обычно в неволе жирафам очень трудно оплодотворить и выносить детеныша.
Ранее пара редких белых жирафов была замечена в Кении. Этот вид страдает от генетического состояния, называемого лейкизм. Он вызывает частичную или полную потерю пигментации внешнего покрова.
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