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Уникальный случай: в одесском биопарке у пары жирафов родился малыш (видео)

18:57, 01 ноября 2018
Спасение видов
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Это уникальный случай не только для Одессы, но и для всего юга Украины: обычно в неволе жирафам очень трудно оплодотворить и выносить детеныша.

Ранее пара редких белых жирафов была замечена в Кении. Этот вид страдает от генетического состояния, называемого лейкизм. Он вызывает частичную или полную потерю пигментации внешнего покрова.

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Теги: #Одесса#жираф