Уникальный случай: в одесском биопарке у пары жирафов родился малыш (видео)

В биопарке рассказывают, что детеныш жирафа очень любознательный.

Ему всего два дня, а он уже весом и ростом с человека. В одесском биопарке у пары жирафов Яси и Василия родился сыночек.

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Это уникальный случай не только для Одессы, но и для всего юга Украины: обычно в неволе жирафам очень трудно оплодотворить и выносить детеныша.

Ранее пара редких белых жирафов была замечена в Кении. Этот вид страдает от генетического состояния, называемого лейкизм. Он вызывает частичную или полную потерю пигментации внешнего покрова.