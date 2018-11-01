Окрашивание и прически вредят домашним животным - зоозащитники (видео)

В мире зоозащитники обеспокоены модой на очеловечивание домашних животных.

Живая игрушка. Им красят когти, одевают костюмы, украшения и делают странные прически. Пока в Украине владельцы домашних животных следуют своим прихотям, в мире констатируют, что животным нужно совсем другое. Свобода, уход и понимание их потребностей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеГлавное - душа и эксклюзивность: в Чернигове устроили конкурс для беспородных собак (видео)

"Это больше прихоть хозяев, чтобы люди обращали внимание на их животное", - говорят в салоне красоты для домашних любимцев.

Широкий спектр фантазии: животных раскрашивают, словно радугу, выстригают сов на спине, выбривают бабочек и даже клеят стразы.

В мире зоозащитники обеспокоены модой на очеловечивание домашних животных. Они утверждают, что окрашивание и прически могут навредить животным