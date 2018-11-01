В Днепропетровской области сбежавших коров разыскали с помощью служебной собаки (видео)

Рогатый скот вернули владельцу.

В Днепропетровской области коров, которые заблудились в лесу, нашли кинолог с собакой.

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Пенсионер оставил две коровы, привязанными возле сарая на пастбище. Когда мужчина пришел, коров на месте не было. Гражданин позвонил в полицию и попросил помощи.

Полицейский-кинолог Александр Жулей и бельгийская овчарка Берта помогли пенсионеру найти пропажу. Через час служебная собака нашла две коровы. Они паслись в лесу.

Рогатый скот вернули владельцу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области корову экскаватором вытащили из реки.