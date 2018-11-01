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В Днепропетровской области сбежавших коров разыскали с помощью служебной собаки (видео)

14:02, 01 ноября 2018
Спасение видов
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Пенсионер оставил две коровы, привязанными возле сарая на пастбище. Когда мужчина пришел, коров на месте не было. Гражданин позвонил в полицию и попросил помощи. 

Полицейский-кинолог Александр Жулей и бельгийская овчарка Берта помогли пенсионеру найти пропажу. Через час служебная собака нашла две коровы. Они паслись в лесу. 

Рогатый скот вернули владельцу. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области корову экскаватором вытащили из реки.

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Теги: #Днепропетровщина#коровы