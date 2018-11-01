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В зоопарке США публику познакомили с новорожденной зеброй (видео)

12:23, 01 ноября 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Девочка родилась лишь на прошлой неделе, и уже ловко скачет вольером. Вес малыша при рождении была чуть больше 38 килограммов, впрочем, сейчас зебренышь поправился, хорошо растет и не отходит от мамы, которая защищает его.

Зоологи уже выбрали для зебренышя имя - назвали девочку Клементиной.

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Теги: #США#зоопарк