В зоопарке США публику познакомили с новорожденной зеброй (видео)

Назвали девочку-зебру Клементиной.

В зоопарке штата Юта публику познакомили с новорожденной зеброй.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Девочка родилась лишь на прошлой неделе, и уже ловко скачет вольером. Вес малыша при рождении была чуть больше 38 килограммов, впрочем, сейчас зебренышь поправился, хорошо растет и не отходит от мамы, которая защищает его.

Зоологи уже выбрали для зебренышя имя - назвали девочку Клементиной.