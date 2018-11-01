В бельгийском зоопарке на свет появился крошечный орангутан (видео)

Орангутан проводит все время на руках у мамы, которая будет заботиться о нем еще восемь лет.

Маленькая гордость бельгийского зоопарка. В зверинце вблизи Брюсселя на свет появился крошечный орангутан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Индонезии орангутанг пытался остановить бульдозер, который валил деревья (видео)

Он - только второй примат этого вида, рожденный в Бельгии. У своей мамы - 24-летней самки Синты - малыш стал первенцем. Детеныша назвали Сунгай, на индонезийском означает река. Орангутан проводит все время на руках у мамы, которая будет заботиться о нем еще восемь лет.

Пол малыша смотрителям пока что неизвестен, так же как и другого родственника орангутанга, родившийся в зоопарке Франкфурта. Однако малыш на неделю старше, но тоже все время висит на маме. В отличие от бельгийской самки, она опытная и уже имеет пятерых малышей.