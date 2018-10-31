Госпродпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных после скандала с "замурованными" овцами

Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки.

Отныне Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки, а погрузка животных будет возможна только с видеофиксацией.

Соответствующие изменения были внедрены приказом Госпродпотребслужбы № 887 от 31 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут», - говорится в сообщении.

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Ответственными за выполнение приказа определены начальники территориальных органов Госпродпотребслужбы и региональных служб госветсанконтроля и надзора на государственной границе и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

Кроме того, приказ обязывает обеспечивать видеофиксацию во время погрузки животных для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

Как сообщал УНИАН, 6 октября из Украины в Турцию отправили грузовик с около 300 овцами, а уже 12-го их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возврата груза с овцами.

Грузовик с овцами стоял в морском порту «Черноморск» в Одесской области около двух недель. Многие животные были в тяжелом состоянии, часть из них погибла. Днем 27 октября животных вывезли из порта для сортировки и отгрузки.

После протестов активистов и зоозащитников овец привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования. За время содержания в контейнерах погибли 54 животных.

Одесская полиция открыла два уголовных производства по факту ненадлежащего содержания животных в порту «Черноморск».

29 октября под стенами Одесской областной прокуратуры волонтеры, активисты и зоозащитники требовали наказать виновных в гибели овец, которые почти две недели провели в грузовике без корма и воды.