В Днепропетровской области корову экскаватором вытащили из реки (видео)

Вытащить самостоятельно 100-килограммовую кормилицу хозяйка животного не могла.

В Днепропетровской области корову экскаватором вытащили из реки.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Марта застряла в двух метрах от берега. С каждой попыткой выбраться, застревала в муле еще сильнее. Вытащить самостоятельно 100-килограммовую кормилицу хозяйка животного не могла. Прибывшие по вызову спасатели обвязали Марту пожарными рукавами.

Читайте такжеВ США спасли пони, застрявшего в дренажном канале (видео)

Ранее в Киеве зоозащитники устроили пикет из-за скандала с "замурованным" стадом овец.