В Днепропетровской области корову экскаватором вытащили из реки (видео)
19:04, 31 октября 2018Спасение видов
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Вытащить самостоятельно 100-килограммовую кормилицу хозяйка животного не могла.
Рятувальники задіяли екскаватор, аби витягти корову з річки
В Днепропетровской области корову экскаватором вытащили из реки.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Марта застряла в двух метрах от берега. С каждой попыткой выбраться, застревала в муле еще сильнее. Вытащить самостоятельно 100-килограммовую кормилицу хозяйка животного не могла. Прибывшие по вызову спасатели обвязали Марту пожарными рукавами.
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