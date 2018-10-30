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Редкая красота: канадские путешественники встретили необычных белых лосей (видео)

19:55, 30 октября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Супруги путешествовали по южной провинции Онтарио, когда на дорогу перед их авто вышли взрослый лось и детеныш.

Животные редкого белого цвета перешли шоссе и остановились в кустах у дороги. Люди успели снять видео и поделились им в социальной сети.

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Теги: #Канада#лоси