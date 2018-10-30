Редкая красота: канадские путешественники встретили необычных белых лосей (видео)
19:55, 30 октября 2018Спасение видов
465 0
Супруги путешествовали по южной провинции Онтарио, когда на дорогу перед их авто вышли взрослый лось и детеныш.
Канадские путешественники встретили необычных белых лосей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ США лось утонул из-за шумных туристов, желающих его сфотографировать
Супруги путешествовали по южной провинции Онтарио, когда на дорогу перед их авто вышли взрослый лось и детеныш.
Животные редкого белого цвета перешли шоссе и остановились в кустах у дороги. Люди успели снять видео и поделились им в социальной сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter