Редкая красота: канадские путешественники встретили необычных белых лосей (видео)

Супруги путешествовали по южной провинции Онтарио, когда на дорогу перед их авто вышли взрослый лось и детеныш.

Канадские путешественники встретили необычных белых лосей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ США лось утонул из-за шумных туристов, желающих его сфотографировать Супруги путешествовали по южной провинции Онтарио, когда на дорогу перед их авто вышли взрослый лось и детеныш. Животные редкого белого цвета перешли шоссе и остановились в кустах у дороги. Люди успели снять видео и поделились им в социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter