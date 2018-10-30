В Китае разрешили торговлю рогом носорога и костями тигра

Однако для этого необходимо будет получить специальное разрешение.

Правительство Китая разрешило использование тигровой кости и рога носорога в научных и медицинских целях.

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Также власти Поднебесной позволили торговать ранее запрещенными предметами при наличии разрешения, которое будет выдаться "в особых случаях". Последние 25 лет в стране действовал запрет на любое использование и торговлю рогом носорога и костями тигра, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

"В особых случаях, при необходимости торговли или использования тигровой кости, рога носорога или любых товаров, содержащих их, необходимо обращаться за разрешением в правительство", - прокомментировали в Госсовете КНР.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже осудил решение китайского правительства. По словам главы организации Маргарет Киннейрд, новый акт правительства КНР "будет иметь разрушительные последствия для всего мира". "Легализация торговли этими "товарами" является огромным препятствием для реализации усилий по защите тигров и носорогов в дикой природе", - заявила Киннейрд.

Согласно сообщению правительства Китая, получить кость тигра или рог носорога в медицинских целях смогут врачи, имеющие сертификат Государственного управления традиционной китайской медицины. Также подать заявку на получение разрешения смогут ученые, занимающиеся исследованиями, для проведения которых необходимы останки тигров или носорогов. В частности, это могут быть генетики, уточнили в Госсовете КНР. При этом, как сообщили в пресс-службе правительства, использовать останки животных ученые смогут только по назначению.

При этом, постановлением правительства ограничиваются характеристики рогов носорогов и костей тигров, выдаваемых врачам и ученым. "Рога носорога для медицинского использования можно получить только от разведенных в неволе особей, кости тигра – только после естественной смерти животных", - сообщили в пресс-службе.

Правительственным актом также разрешается дарить останки древних тигров и носорогов частным лицам. Правда, перед дарением или передачей в наследство "антиквариат" необходимо будет зарегистрировать в Госсовете.

Маргарет Киннейрд отмечает, что, поскольку признаки "антиквариата" точно в постановлении правительства не определены, это создаст путаницу у самих представителей власти, что, в конечном итоге, по ее мнению, приведет к расширению рынка частей тигров и носорогов в КНР.

WWF призвал правительство Китая сохранить запрет на торговлю тигровой костью и рогом носорога. В организации считают, что его необходимо расширить, ограничив торговлю всеми частями тигра.

Власти Китая запретили использование и торговлю тигровой костью и рогом носорогов в 1993 году после присоединения к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. С ратификацией конвенции использование тигровой кости и рога носорога было исключено из традиционной китайской медицины.

"Кости тигра и рога носорогов больше не должны использоваться в медикаментах, – говорится в документе. – Правительства поощряют исследования замещения лекарственных средств с использованием находящихся под угрозой исчезновения животных".