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Игрались, словно дети: первый снег порадовал пару китайских панд (видео)

14:42, 30 октября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пушистый снег на радость пушистым медведям. На севере Китая первая метель изрядно позабавила панд.

Едва проснувшись, Сидзя и Юю выбежали на улицу, где их уже ждал сюрприз. Землю покрыл 20-сантиметровый белый ковер, который очень заинтересовал панд.

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Теги: #снег#панды в Китае