Игрались, словно дети: первый снег порадовал пару китайских панд (видео)

На севере Китая первая метель изрядно позабавила панд.

На севере Китая первый снег изрядно позабавил панд.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пушистый снег на радость пушистым медведям. На севере Китая первая метель изрядно позабавила панд.

Едва проснувшись, Сидзя и Юю выбежали на улицу, где их уже ждал сюрприз. Землю покрыл 20-сантиметровый белый ковер, который очень заинтересовал панд.