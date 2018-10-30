Игрались, словно дети: первый снег порадовал пару китайских панд (видео)
14:42, 30 октября 2018Спасение видов
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На севере Китая первая метель изрядно позабавила панд.
На севере Китая первый снег изрядно позабавил панд.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пушистый снег на радость пушистым медведям. На севере Китая первая метель изрядно позабавила панд.
Едва проснувшись, Сидзя и Юю выбежали на улицу, где их уже ждал сюрприз. Землю покрыл 20-сантиметровый белый ковер, который очень заинтересовал панд.
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