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Исследователи засняли редкого осьминога с плавниками-"ушами" (видео)

13:11, 30 октября 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Головоногие этого вида обитают на глубине до 5 километров, поэтому людям они почти не встречаются. Этого моллюска удалось снять на видео благодаря беспилотному подводному аппарату "Геркулес" на глубине 3200 метров.

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Теги: #новый вид осьминогов