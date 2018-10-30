Исследователи засняли редкого осьминога с плавниками-"ушами" (видео)

Головоногие этого вида обитают на глубине до 5 километров, поэтому людям они почти не встречаются.

У побережья Калифорнии исследователям удалось заснять редкого осьминога с плавниками, напоминающими уши. Об этом говорится в сюжете ТСН. Головоногие этого вида обитают на глубине до 5 километров, поэтому людям они почти не встречаются. Этого моллюска удалось снять на видео благодаря беспилотному подводному аппарату "Геркулес" на глубине 3200 метров.

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