Исследователи засняли редкого осьминога с плавниками-"ушами" (видео)
13:11, 30 октября 2018Спасение видов
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Головоногие этого вида обитают на глубине до 5 километров, поэтому людям они почти не встречаются.
У побережья Калифорнии исследователям удалось заснять редкого осьминога с плавниками, напоминающими уши.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Головоногие этого вида обитают на глубине до 5 километров, поэтому людям они почти не встречаются. Этого моллюска удалось снять на видео благодаря беспилотному подводному аппарату "Геркулес" на глубине 3200 метров.
Исследователи засняли редкого осьминога с плавниками, напоминающими уши
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