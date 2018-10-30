Госпродпотребслужба думает, как вернуть пострадавших из-за бюрократии "черноморских" овец (фото)

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сегодня заявила о намерении провести внутреннюю проверку ситуации с овцами, которых экспортировали в Турцию, но потом вернули в Украину.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий приказ № 881 председатель Госпродпотребслужбы подписал 29 октября.

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"В связи с возвращением груза овец в количестве 300 голов, которые были экспортированы в Турецкую Республику из Днепропетровской области, который вызвал значительный общественный резонанс, и с целью проверки соблюдения требований закона «О ветеринарной медицине» и Закона Украины «О жестоком обращение с животными» Госпродпотребслужба проводит проверку указанных фактов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью создана работа группа, которая в течение двух недель должна обеспечить проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства Украины при проведении карантина и оформлении документов на поголовье овец, предназначенного для экспорта в Турцию, государственными органами и учреждениями, входящими в сферу управления Госпродпотребслужбы.

Как сообщал УНИАН, в порту «Черноморск» почти две недели стояла не пропущенная в Украину фура с 300 овцами романовской породы. Животных держали без еды и воды.

По словам владельца груза - директора компании «Украниксар» Елены Севинч, в Турцию фура была отправлена паромом 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фура с овцами была отправлена обратно в Украину, а в порт «Черноморск» прибыла 12 октября.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными.

25 октября ситуацию с отарой овец рассмотрели на специальном заседании комиссии в Черноморском горсовете. Комиссия обещала до принятия окончательного решения создать на территории портового терминала карантинную площадку, где можно разместить животных, отделив живых особей от погибших, а также обеспечить овцам доступ к корму и воде.

26 октября Госпродпотребслужба заявила, что приняла решение об утилизации, а вечером активисты перекрыли дорогу возле порта «Черноморск» и до утра 27 октября блокировали фуру с овцами, которых ночью пытались вывезти в Винницкую область на утилизацию.

Затем активистам пришлось разблокировать фуру, которую отправили на тульчинское госпредприятие «Укрветсанзавод». Часть волонтеров сопровождала грузовик в Винницкую область. Позже Госпродпотребслужба заявила, что выживших овец отделят от погибших и обследуют.

Полиция открыла уголовные производства - по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.