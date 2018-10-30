За последние 40 лет люди уничтожили 60% животных на Земле - WWF

Наиболее сильный спад численности животных зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки.

За последние 40 лет, с 1970 по 2014 год, планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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«Последние данные по Living Planet Index свидетельствуют о поразительном сокращении популяций диких животных — падение на 60% за какие-то 40 лет. Это мрачный сигнал и, возможно, главный показатель того давления, что мы оказываем на планету», — утверждает гендиректор WWF International Марко Ламбертини.

Наиболее сильный спад численности животных зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки: по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов: так называемый индекс пресной воды (Freshwater Index) показал спад на 83%.

Наибольшую угрозу планете, выяснили во Всемирном фонде дикой природы, представляют действия человека, которые приводят к чрезмерной эксплуатации живой природы и уничтожению среды обитания животных.