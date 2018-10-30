Стало известно, где в Европе живут дольше всего
08:17, 30 октября 2018Спасение видов
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По данным Eurostat, средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83,7 лет.
Иллюстрация / REUTERS
По данным статистической службы Европейского союза (ЕС) Eurostat, Швейцария лидирует среди европейских стран с самой большой продолжительностью жизни.
Данные службы передает информационная служба SWI швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR.
По данным Eurostat, средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83,7 лет. На втором месте находится Испания с результатом в 83,5 лет.
При этом, следует из данных службы, наименьшая продолжительность жизни в Европе зафиксирована в Болгарии, Латвии и Литве — здесь в среднем живут 74,9 лет.
Как сообщал УНИАН, ранее Eurostat назвал уровень бедности в странах ЕС.
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