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Стало известно, где в Европе живут дольше всего

08:17, 30 октября 2018
Спасение видов
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Иллюстрация / REUTERS

По данным статистической службы Европейского союза (ЕС) Eurostat, Швейцария лидирует среди европейских стран с самой большой продолжительностью жизни.

Данные службы передает информационная служба SWI швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR.

По данным Eurostat, средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 83,7 лет. На втором месте находится Испания с результатом в 83,5 лет.

При этом, следует из данных службы, наименьшая продолжительность жизни в Европе зафиксирована в Болгарии, Латвии и Литве — здесь в среднем живут 74,9 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Eurostat назвал уровень бедности в странах ЕС.

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Теги: #Испания#Швейцария#уровень жизни