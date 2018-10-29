В Киеве зоозащитники устроили пикет из-за скандала с "замурованным" стадом овец (фото, видео)

Они планируют сделать анализы животным, чтобы доказать их безопасность.

Зоозащитники сегодня пикетировали Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей из-за скандала с овцами, которых две недели мучили на одесской таможне без еды и воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас животные находятся в Тульчине Винницкой области. Зоозащитники, которые спасли овец, планируют сегодня сделать им анализы, чтобы доказать, что животные безопасны. Если болезнь найдут, то сразу три области - Николаевская, Одесская и Винницкая - окажутся в карантине.

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Напомним, из-за бюрократических проволочек закрытое в фуре стадо овец сидело две недели. Три сотни животных из Украины экспортировали в Турцию на пароме, а когда покупатель за ними не приехал, вернули домой. Впрочем, выпустить из терминала не могли из-за запрета ветеринаров, те говорят, в Турции животные могли подхватить опасные болезни.

Сейчас овцы находятся в отдельном отряде - животные самостоятельно едят, пьют и даже могут бегать. Однако, они очень грязные, а некоторые имеют залысины в шерсти - как рассказали журналистам, из-за голода животные начали есть друг друга.

Результаты анализов крови будут готовы через неделю. Зоозащитники также берут образцы крови, чтобы провести свой независимый анализ, поскольку не доверяют Госпотребслужбе, которая рекомендовала уничтожить всех животных.

О готовности забрать к себе стадо заявили и волонтеры, и владелица животных.

Впоследствии правоохранители в Одесской области возбудили уголовное дело против владелицы овец, запертых в фуре, по факту жестокого обращения с животными.