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Поселение на юге Китая страдает от визитов слона (видео)

11:44, 29 октября 2018
Спасение видов
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Как говорится в сюжете ТСН, уже третий раз за неделю к местным наведывается гигантское животное. Жители напуганы, потому что и не знают, что ожидать от великана.

Жалуются, что во время визитов слон изуродовал двери домов и украл пакеты с кукурузой. Впрочем, когда наглый гость услышал крик, мгновенно бросил награбленное и скрылся.

В поселении стараются отследить слонов, которые живут неподалеку, - установили камеры и запускают беспилотники.

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Теги: #Китай#слон