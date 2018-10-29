Поселение на юге Китая страдает от визитов слона (видео)

Громадное животное третий раз за неделю наведалось к жителям.

В поселении на юге Китая местные страдают от визитов слона.

Как говорится в сюжете ТСН, уже третий раз за неделю к местным наведывается гигантское животное. Жители напуганы, потому что и не знают, что ожидать от великана.

Жалуются, что во время визитов слон изуродовал двери домов и украл пакеты с кукурузой. Впрочем, когда наглый гость услышал крик, мгновенно бросил награбленное и скрылся.

В поселении стараются отследить слонов, которые живут неподалеку, - установили камеры и запускают беспилотники.