Поселение на юге Китая страдает от визитов слона (видео)
11:44, 29 октября 2018Спасение видов
36 0
Громадное животное третий раз за неделю наведалось к жителям.
Поселение на юге Китая страдает от визитов слона
В поселении на юге Китая местные страдают от визитов слона.
Как говорится в сюжете ТСН, уже третий раз за неделю к местным наведывается гигантское животное. Жители напуганы, потому что и не знают, что ожидать от великана.
Жалуются, что во время визитов слон изуродовал двери домов и украл пакеты с кукурузой. Впрочем, когда наглый гость услышал крик, мгновенно бросил награбленное и скрылся.
В поселении стараются отследить слонов, которые живут неподалеку, - установили камеры и запускают беспилотники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter