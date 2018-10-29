В китайской провинции туристам запретили приближаться к пандам и делать с ними фото

Теперь общаться с пандами могут только сотрудники, в чьи обязанности входит ежедневный уход за ними.

Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая запретили посетителям заповедников приближаться к пандам, кормить и фотографировать их за деньги.

Чтобы фиксировать правонарушения по этому запрету, в питомниках на территории провинции Сычуань установили круглосуточные камеры видеонаблюдения, сообщает Global Times.

По информации издания, автором запрета выступило Управление лесного хозяйства провинции Сычуань.

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"Это ответ на призыв защитников панд в Китае, которые долгое время агитировали за запрет коммерческой деятельности ради панд", - рассказал изданию Чжао Хуавен, основатель Eudemonia Bank, деятельность которой посвящена защите мест обитания этих животных.

Зоологи считают, что плотный контакт с толпами людей вреден для панд. Бамбуковые медведи, находящиеся под угрозой исчезновения, могут подхватить какую-то инфекцию или вирус, пишет China Daily.

Теперь общаться с пандами могут только сотрудники, в чьи обязанности входит ежедневный уход за ними. О наказаниях для нарушителей пока ничего не известно, но ходят слухи о штрафе в размере тысячи юаней (150 долларов США).

Ранее УНИАН сообщал, что в китайском зоопарке показали двухмесячных панд. Детеныши сделали первые неуверенные шаги, за которыми следит более миллиарда человек. Двухмесячные панды уже набираются сил и учатся ходить, хотя сейчас это скорее похоже на ползание.