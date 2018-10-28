Зоозащитники собираются выкупить «черноморских» овец

Они передадут их новому владельцу при условии, что тот не будет убивать животных.

Защитники животных UAnimals хотят выкупить овец из Черноморского порта, так как переживают за их жизнь.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Активисты зоозащитной инициативы сообщили, что они уже нашли потенциального нового хозяина для животных. Главным условием для будущего владельца овец они ставят обещание не убивать их.Также активисты хотят отправить анализы, взятые у животных в независимую лабораторию, так как не доверяют государственной проверке. UAnimals сейчас разыскивает юристов для оценки всей ситуации

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«1. Завтра у животных возьмут кровь на анализ и кроме государственной проверки есть план отправить анализы в независимую лабораторию;

2. Одним из вариантов дальнейших действий есть выкуп животных за небольшую стоимость и передача их новому собственнику. Потенциально такой уже есть, с условиями содержания и без планов убить и т. д.

3. Ищем юристов, которые дадут оценку ситуации... », — написали активисты на своей странице в Facebook.

27 октября овец доставили в Тульчин Винницкой области. Там находится филиал госпредприятия «Укрветсанзавод», на котором и проверят животных. Их обследует Госслужба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей перед тем, как принимать решение о дальнейшей судьбе животных.