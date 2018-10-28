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Зоозащитники собираются выкупить «черноморских» овец

18:03, 28 октября 2018
Спасение видов
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Зоозащитники собираются выкупить овец / фото UAnimals

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Активисты зоозащитной инициативы сообщили, что они уже нашли потенциального нового хозяина для животных. Главным условием для будущего владельца овец они ставят обещание не убивать их.Также активисты хотят отправить анализы, взятые у животных в независимую лабораторию, так как не доверяют государственной проверке. UAnimals сейчас разыскивает юристов для оценки всей ситуации

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«1. Завтра у животных возьмут кровь на анализ и кроме государственной проверки есть план отправить анализы в независимую лабораторию;

2. Одним из вариантов дальнейших действий есть выкуп животных за небольшую стоимость и передача их новому собственнику. Потенциально такой уже есть, с условиями содержания и без планов убить и т. д.

3. Ищем юристов, которые дадут оценку ситуации... », — написали активисты на своей странице в Facebook.

27 октября овец доставили в Тульчин Винницкой области. Там находится филиал госпредприятия «Укрветсанзавод», на котором и проверят животных. Их обследует Госслужба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей перед тем, как принимать решение о дальнейшей судьбе животных.

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Теги: #зоозащитники