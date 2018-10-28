На Виннитчине разгрузили фуру с голодающими из-за бюрократии овцами, более 50 животных погибли (фото, видео)

На месте остались 4 волонтера, которые присматривают за овцами.

В городе Тульчин Винницкой области разгрузили фуру с овцами, которые из-за бюрократических проблем более двух недель умирали от голода в закрытой фуре в Черноморском порту.

Как сообщает в Facebook организация UAnimals, в Тульчин приехали зоозащитники, чтобы проконтролировать ситуацию с животными. Живых животных, наконец, отделили от погибших.

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После разгрузки на территории ветсанзавода на месте остались 4 волонтера из Киева, которые присматривают за овцами.

«Животные спят, некоторые до сих пор едят траву. Одесские активисты поехали немного отдохнуть, а кроме волонтеров остался охранник и главный ветврач», – говорится в сообщении.

По информации на странице зоозащитной организации Animal-SOS-Odessa, погибли по меньшей мере 53 животных.

Как сообщал УНИАН, в морском порту Черноморска на Одесщине две недели стояла трехуровневая фура с 300 умирающими овцами. Фуру вернули в Украину из Турции, владелице животных забрать ее не позволили, поскольку они потенциально опасны. Позже Госпродпотребслужба заявила, что овец убьют на спецплощадке.

По словам представителя Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице. В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне. В субботу сообщалось, что фура с овцами отправилась из порта Черноморска Одесской области в Винницкую область для утилизации животных.

Впоследствии в Госпродпотребслужбе сообщили, что живы животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования. С учетом полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях.