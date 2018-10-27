Возвращенные из Турции овцы будут обследованы – Госпродпотребслужба (видео)

Живые животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования.

Фура с овцами, которые были вернуть из Турции до Украины, отбыла в Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области для утилизации погибших животных.

Читайте такжеВ Одесской области против владелицы "замурованных" овец открыли уголовное дело

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. "Живые животные будут клинически осмотрены и пройдут лабораторные исследования. С учетом полученных результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фуру сопровождают специалисты Госпродпотребслужбы, активисты, зоозащитники и представители ряда заинтересованных органов власти.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, Госпродпотребслужба инициировала возбуждение уголовного производства по факту нарушения ветеринарно-санитарных норм и жестокого обращения с животными", - говорится в сообщении.

С целью координации действий в Винницкую область отбыл глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

В службе также отметили, что груз с овцами был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Турецкая сторона груз не приняла без объяснения причин, и уже 12 октября животные вернулись в Украину в терминал отправления.

"Владелица животных только 24.10.2018 обратилась к Госпродпотребслужбе по утилизации возвращенных животных. Именно обращение владельца груза является необходимым процедурным этапом для осуществления любых действий с ним", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что следственным отделом Черноморского отделения полиции расследуются производства, начатые по ст. 251 и 299 Уголовного кодекса ("нарушение ветеринарных правил"; "жестокое обращение с животными").

Как сообщал УНИАН, в морском порту Черноморская на Одесщине две недели стоит трехуровневая фура с 300 пумирающими овцами. Позже Госпродпотребслужба отметила, что овец убьют на спецплощадке. По словам представителя Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне. В субботу сообщалось, что фура с овцами отправилась из порта Черноморское Одесской области в Винницкой области для утилизации животных.