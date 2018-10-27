Умер последний корги королевы Великобритании

Собаки этой породы были у Елизаветы II 85 лет.

В Виндзорском замке умер последний собака породы корги, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II.

Как пишет Daily Express, 12-летний пес Виспер умер от болезни, которая начала прогрессировать несколько недель назад. Елизавета II взяла собаку на попечение в 2016 году, после смерти его предыдущего владельца — егеря в королевской резиденции Сандрингем.

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Первый корги появился в Елизаветы в 1933 году. А Виспер вел родословную от собаки Сьюзен, которую Елизавете II подарил на 18-летие ее отец, Георг VI, в 1944 году. Несколько лет назад королева решила больше не заводить новых питомцев, опасаясь, что после ее смерти за собаками некому будет присмотреть. За всю жизнь у королевы было 30 собак породы корги.

У Елизаветы остаются два животных — Кэнди и Вулкан, но это метисы корги и таксы.