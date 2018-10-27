В Одесской области против владелицы "замурованных" овец открыли уголовное дело

Фуру с животными, которая выехала сегодня из порта «Черноморск» в Винницкой области, сопровождают полицейские.

В Одесской области начато расследование по факту жестокого обращения с 300 овцами, фуру с которыми задержали 12 октября в морском порту «Черноморск» после прибытия из Турции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, открыто уголовное производство по ст. ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, отмечается, что фуру с животными, которая выехала сегодня из порта «Черноморск» в Винницкой области, сопровождают полицейские.

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«В течение нескольких дней правоохранители обеспечивали общественный порядок в зоне таможенного контроля в порту, где находились животные, пока решались вопросы их перемещения», - заявили в главке.

Также отмечается, что 27 октября во время акции зоозащитников, которые блокировали выезд скотовоза, полицейские разъясняли активистам нормы действующего законодательства и возможные последствия от неправомерных действий.

«Сейчас фура с животными в сопровождении полиции отправилась в город Тульчин Винницкой области», - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) почти две недели стояла не пропущенная в Украину фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли от голода и отравления трупным ядом. По словам владельца груза - директора компании «Украниксар» Елены Севинч, в Турцию фура была отправлена паромом 6 октября, но получатель за грузом не явился. Поэтому, без прохождения таможенного контроля, фура с овцами была отправлена обратно в Украину, а в порт «Черноморск» она прибыла 12 октября.

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Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными.

25 октября ситуацию с отарой овец рассмотрели на специальном заседании комиссии в Черноморском горсовете. Комиссия обещала до принятия окончательного решения создать на территории портового терминала карантинную площадку, где можно разместить животных, отделив живых особей от погибших, а также обеспечить овцам доступ к корму и воде.

26 октября Госпотребслужба заявила, что приняла решение об утилизации, а вечером активисты перекрыли дорогу возле порта «Черноморск» и до утра 27 октября блокировали фуру с овцами, которых ночью пытались вывезти в Винницкую область на утилизацию.

Затем активистам пришлось разблокировать фуру, которую отправили на тульчинское госпредприятие «Укрветсанзавод». Волонтеры сопровождают грузовик, они надеются, что после того, как откроют скотовоз, этих овец отделят от трупов и поместят в карантин.