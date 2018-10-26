Как овцы стали жертвами бюрократии

Одним из самых обсуждаемых происшествий последних дней стало задержание в морском порту «Черноморск» (Одесская область) трехсот овец. Животных, в числе которых много беременных самок, отечественное предприятие «Украниксар» (Днепропетровская область) отправило паромом в Турцию. Как утверждает директор этой компании Елена Севинч, «груз», предназначенный для разведения романовской породы, прошел все соответствующие процедуры и благополучно ушел морем еще 6 октября. Однако в турецком порту заказчик от отары отказался – якобы неплатежеспособен, и ее вернули на родину. В «Черноморск» животные прибыли еще 12 октября, но забрать их на ферму владельцы не смогли.

«Въезд в Украину запретили наши ветеринары, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными из-за ящура, оспы и прочих инфекций, распространенных нынче в Турции ...», - рассказала Севинч. При этом, по ее словам, документы о том, что груз таможенную границу Турции не пересекал, чиновники проигнорировали. Дескать, единственный выход – утилизация.

Надеясь на другой исход, директор «Украниксар» обращалась в различные организации и ведомства, в том числе в Госпотребслужбу, и всюду натыкалась на глухую стену. Из Киева ее отсылали в Одессу, из Одессы в столицу и так – по замкнутому кругу. Одни предлагали вернуть «товар» туркам, другие – умертвить, третьи - искренне удивлялись: дескать, «зачем вообще сюда приехала?!».

От забитого под завязку трехъярусного скотовоза засмердело, что называется, за три версты.

Пока владельцы «груза», застрявшего на пятом причале «Черноморска», метались из кабинета в кабинет, овцы начали гибнуть. От забитого под завязку трехъярусного скотовоза засмердело, что называется, за три версты. В тесноте животные смешались с навозом, мухами и трупными червями.

«Больше половины уже погибло от голода, жажды, трупного яда – живые, вдохнув пары, исходящие от разлагающихся туш, падают и погибают… Беременные самки уже потеряли будущее потомство», - рассказала Севинч, утверждая, что пыталась поить животных, но дотянуться до каждого невозможно. При этом, жила она прямо в кабине скотовоза, так как деться было просто некуда…

Женщине брались помогать ожидавшие оформления своих грузов дальнобойщики. Видя умирающих животных, взрослые мужчины плакали и, пытаясь хоть как-то облегчить их участь, кормили сорванными ветками. С Еленой делились едой, купленной для себя.

По словам сотрудников «Черноморска», руководство порта данную ситуацию попросту игнорировало – дескать, не наши проблемы. Севинч отказали в выписке пропуска, из-за чего та не покидала порт, опасаясь, что не сможет вернуться назад.

Не смущал ответственных лиц и тот факт, что гниющие трупы – потенциальный источник инфекции, в том числе, для работников госпредприятия.

Как водится, достоянием общественности эта вопиющая история стала случайно. Некоторые портовики, принявшие проблему близко к сердцу, «слили» информацию журналистам, которым удалось прорваться на злополучный причал и зафиксировать происходящее. Окончательно разуверившись в скором и справедливом разрешении ситуации, с представителями СМИ охотно общалась Елена Севинч. Приехали возмущенные волонтеры, и после протестной акции животных удалось накормить.

25 октября, в здании Черноморского горсовета состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС. Представители соответствующих служб и зоозащитники обсуждали проблему битых два часа, но к консенсусу так и не пришли. Разве что согласовали обустройство площадки для овец прямо на терминале, где должны были обеспечить их уход. Также пообещали направить запрос в Турцию, чтобы удостовериться, пересекала отара границу или нет. Казалось бы, промежуточный выход найден.

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Прошла еще одна ночь и Госпотребслужба заявила: окончательное решение уже принято. В частности, в Турцию направлена нотификация о предоставлении разъяснений причин непринятия «товара» и просьба - принять меры для предотвращения в дальнейшем подобных ситуаций.

Что до овечек, то их – и все еще живых, и уже погибших - утилизируют, для чего транспортируют из Одесской области в Винницкую – на Тульчинский филиал госпредприятия «Укрветсанзавод». Конкретное поручение дал первый заместитель главы Госпотребслужбы… 25 октября. Аккурат в день заседания комиссии в Черноморске.

От безысходности Елена Севинч действительно написала согласие на утилизацию, но очень надеется спасти выживших овец.

Не согласны с таким финалом этой вопиющей истории также зоозащитники и активисты. Вечером в пятницу, 26 октября, они снова вышли на акцию протеста – блокировали движение транспорта на трассе Одесса-Черноморск, требуя спасти от бюрократов уцелевших животных... Говорят, если их не выпустить из скотовоза, через несколько дней мертвыми будут все.

Лариса Козовая